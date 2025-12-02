Il teatro di Zoppola riapre dopo i lavori | sul palco i disturbi alimentari raccontati con ironia

2 dic 2025

Piena come un uovo affronta, in modo ironico e dissacrante, il tema dei disturbi alimentari. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Caterpillar e selezionato dalla vetrina Next 2425 della Regione Lombardia, andrà in scena per tre serate nel Circuito ERT: giovedì 4 dicembre al Teatro Plinio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

