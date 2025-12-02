Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Una nuova simulazione al supercomputer ha prodotto una sorprendente previsione della classifica della Premier League, sostenendo che il Liverpool finirà tra i primi quattro nonostante la sua forma incoerente in questa stagione. Mentre la squadra di Arne Slot ha faticato a replicare il dominio implacabile della scorsa stagione, le previsioni basate sui dati prevedono una seconda metà della stagione in ripresa per garantire la Champions League ad Anfield. L’Arsenal è campione, ma il Liverpool finisce tra i primi quattro. Secondo The Sun, che cita la simulazione di un supercomputer, l’Arsenal vincerà finalmente il campionato e anche questo piuttosto comodamente, con nove punti di vantaggio sul Manchester City, secondo in classifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il supercomputer fa una previsione a sorpresa per il Liverpool