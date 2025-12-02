Il Sole 24 Ore classifica qualità della vita 2025 | Torino viaggia sempre a metà classifica
Anche quest'anno è uscita, come avviene dal 1990, la classifica 'Qualità della vita' de Il Sole 24 Ore. Il report ha la finalità di fotografare il benessere dei cittadini in Italia: Torino occupa la 57esima posizione, ne ha guadagnata una in più rispetto al 2024, però viaggia sempre a metà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La classifica del «Sole 24 Ore»: dominano le provincie del Nordest. Reggio Calabria fanalino di coda - facebook.com Vai su Facebook
Emilia-Romagna, la qualità della vita 2025 nella classifica del Sole 24 Ore. Bologna è quarta in Italia: «Bene lavoro e servizi, male la sicurezza» Vai su X
Le classifica delle province in cui si vive meglio in Italia: Trento si aggiudica il primo posto - È uscita la classifica delle province in cui si vive meglio in Italia. Secondo mam-e.it
Qualità della vita 2025: Genova sale nella classifica del Sole 24 Ore. E le altre province liguri? - Genova recupera posizioni nella nuova classifica stilata da Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita delle province italiane. Scrive mentelocale.it
Classifica Sole 24 Ore sulla qualità della vita: Confesercenti commenta i dati - La nuova edizione della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita conferma Reggio Calabria all’ultimo posto tra le province italiane. Lo riporta reggiotv.it
Udine terza in Italia per qualità della vita nella classifica del Sole 24 ore - Trieste in testa alla classifica nazionale per cultura e tempo libero e in coda per sicurezza. Da rainews.it
Le province peggiori d’Italia 2025: la classifica di dove si vive meglio e peggio - La classifica completa del Sole 24 Ore in ordine inverso, dai punteggi più bassi ai più alti: l’elenco ufficiale delle province italiane analizzate attraverso 90 indicatori certificati. Secondo rds.it
Il Sole 24 Ore, classifica qualità della vita 2025: Torino viaggia sempre a metà classifica - Su in ricchezza e consumi, giù in giustizia e sicurezza ... Segnala torinotoday.it