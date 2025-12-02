Il sindaco blocca tutti i cantieri per la fibra | Strade lasciate in condizioni indecenti

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha bloccato tutti i cantieri per la realizzazione della fibra per presunti danni causati dalle ditte incaricate. Inoltre, il primo cittadino ha denunciato tutti i responsabili dei lavori.Queste le sue parole sui social: "Ho provveduto a bloccare tutti i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it