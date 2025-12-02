Il settimo paziente al mondo è libero dal virus dell' Hiv dopo un trapianto di cellule staminali
Questa volta, sono state trasmesse quelle contenenti una sola copia del gene mutato noto per conferire resistenza all'Hiv. Un risultato che potrebbe ampliare il numero di donatori idonei. 🔗 Leggi su Wired.it
