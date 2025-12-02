Il Sandokan di Can Yaman parte col botto Record per Storie di Sera

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, il debutto della fiction Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi totalizza una media di 5.7551.000 spettatori pari al 33.3% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 il Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.852.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2, The Covenant ha coinvolto 641.000 persone pari al 3.6% di share. Su Italia1 il film Fast & Furious 9 - The Fast Saga ha siglato 817.000 spettatori con il 5.1%. Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti segna 967.000 spettatori pari al 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it

