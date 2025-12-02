Il Romagna perde l’imbattibilità con Volvera

Il Romagna femminile ha perso l’imbattibilità stagionale nel campionato di rugby di serie A alla terza giornata: si è chiusa infatti con un secco 40-0 la prova in trasferta con il Volvera, che si aggiudica dunque lo scontro diretto per il primo posto del girone. Il match ha riaperto il calendario della palla ovale al termine delle tre settimane di sosta del torneo che avevano caratterizzato buona parte del mese di dicembre. Domenica difficile dunque per la squadra romagnola, che incassa 6 mete senza riuscire a marcare punti: dopo il primo quarto d’ora di equilibrio, le piemontesi girano a proprio favore il match segnando tre mete trasformate nell’arco di 5 minuti, trovando poi sul finale del parziale anche la meta del bonus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

