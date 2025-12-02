Il ricovero di Emma Bonino | Condizioni gravi ma stabili

"Emma è una grande lottatrice, siamo con lei". Davanti all’ingresso dell’ospedale San Filippo Neri di Roma, è il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ad aggiornare sullo stato di salute dell’ex senatrice Bonino, dopo una notte trascorsa in terapia intensiva al Santo Spirito, dove è arrivata in codice rosso domenica sera, prima di essere trasferita nel nosocomio. Poco si sa ancora della diagnosi, ma certamente il quadro "è stabile", rassicura Magi che dice di aver trovato la leader radicale "stanca e affaticata in questa fase, provata da questa situazione ma vigile e presente". Saranno importanti le prossime ore, quando si avrà anche l’esito degli accertamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ricovero di Emma Bonino: "Condizioni gravi, ma stabili"

