Il ricovero di Emma Bonino | Condizioni gravi ma stabili

Quotidiano.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Emma è una grande lottatrice, siamo con lei". Davanti all’ingresso dell’ospedale San Filippo Neri di Roma, è il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ad aggiornare sullo stato di salute dell’ex senatrice Bonino, dopo una notte trascorsa in terapia intensiva al Santo Spirito, dove è arrivata in codice rosso domenica sera, prima di essere trasferita nel nosocomio. Poco si sa ancora della diagnosi, ma certamente il quadro "è stabile", rassicura Magi che dice di aver trovato la leader radicale "stanca e affaticata in questa fase, provata da questa situazione ma vigile e presente". Saranno importanti le prossime ore, quando si avrà anche l’esito degli accertamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il ricovero di emma bonino condizioni gravi ma stabili

© Quotidiano.net - Il ricovero di Emma Bonino: "Condizioni gravi, ma stabili"

Scopri altri approfondimenti

ricovero emma bonino condizioniEmma Bonino trasferita dopo il ricovero in un altro ospedale a Roma: "È sempre vigile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emma Bonino trasferita dopo il ricovero in un altro ospedale a Roma: 'È sempre vigile' ... Come scrive tg24.sky.it

ricovero emma bonino condizioniEmma Bonino trasferita al San Filippo Neri di Roma. «Condizioni stabili, è sempre vigile» - Emma Bonino è attualmente ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma. Lo riporta msn.com

ricovero emma bonino condizioniEmma Bonino ricoverata d’urgenza in codice rosso: trasferita in terapia intensiva, come sta - Ore di apprensione per Emma Bonino: ricovero d’urgenza in codice rosso e trasferimento in terapia intensiva. Si legge su donnaglamour.it

ricovero emma bonino condizioniEmma Bonino ricoverata, trasferita in un altro ospedale a Roma: è in condizioni stabili e vigile - Emma Bonino, 77 anni, è stata ricoverata domenica all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, per un'insufficienza respiratoria ... Segnala fanpage.it

ricovero emma bonino condizioniEmma Bonino è ricoverata al San Filippo Neri a Roma: «È vigile» - La leader di +Europa è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma dove è arrivata domenica sera in codice rosso a seguito di un malore ... Lo riporta vanityfair.it

ricovero emma bonino condizioniCome sta Emma Bonino: condizioni attuali, ricovero e terapia intensiva - Come sta Emma Bonino: trasferita in codice rosso al Santo Spirito per problemi pressori. Scrive trend-online.com

Cerca Video su questo argomento: Ricovero Emma Bonino Condizioni