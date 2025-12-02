Il riarmo in Italia e in Europa tra problemi pratici tecnici e culturali

L'articolo proviene da Linkiesta.it.

Il #riarmo in Italia e in Europa,tra problemi pratici, tecnici e culturali.EFFETTO LEVA @ecisnetto con Gen Giorgio Battisti,Pres Comm militare Comitato atlantico, @aa_gilli Docente Studi Strategici University of St Andrews e @marcmond74 Prof History of conflict Vai su X

Il senatore M5S e il deputato di Forza Italia si misurano su bilancio, infrastrutture, riarmo, politica estera e sanità - facebook.com Vai su Facebook

Edgar Morin contro riarmo ed escalation militare: non un soldo, né un soldato per la guerra - Il filosofo francese critica la posizione dell'Europa sul conflitto in Ucraina mentre i paesi preparano nuovi piani di riarmo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Europa verso il riarmo: l’Italia segue? Perché Crosetto valuta la reintroduzione della leva militare - L’Italia valuta il ritorno della leva militare volontaria mentre l’Europa si riarma: cosa prevede la proposta Crosetto e perché sta creando allarme. Si legge su tag24.it

RIARMO UE/ Perché Uk, Francia e Germania sono i maggiori oppositori alla pace (in Ucraina) - L'unico Paese ai confini dell'Ue esposto realmente al rischio di una invasione russa è la Moldavia. Come scrive ilsussidiario.net

Il riarmo d’Europa rilancia la leva: l’Italia e le varie ipotesi di riserva - La coscrizione obbliga toria resta in Austria, Danimarca, Lituania, Grecia, Cipro e Turchia ed è appena stata reintrodotta in Croazia. giornaledibrescia.it scrive

Con la corsa al riarmo Meloni rischia di sacrificare l’economia reale sull’altare della sicurezza - La politica di riarmo italiana si inserisce in un contesto globale di crescita record delle spese militari, ma il nostro Paese rischia così di compromettere la propria sostenibilità finanziaria ... Secondo tpi.it

Greta Thunberg coi portuali di Genova sostiene lo sciopero Usb: “Europa sulla strada sbagliata, ha scelto il riarmo” - L'attivista svedese insieme ai portuali genovesi contro il transito di armi nei porti a sostegno dello sciopero Usb ... Scrive ilfattoquotidiano.it