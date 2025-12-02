Le guerre in Ucraina e a Gaza fanno contenta l’industria della difesa. Nel 2024, le vendite dei cento maggiori produttori di armi sono cresciute del 5,9%. E hanno raggiunto un fatturato di circa 586 miliardi di euro, come evidenziato nel nuovo rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute ( Sipri ). Le vendite da record, spinte dalla corsa al riarmo, hanno riguardato soprattutto Europa e Stati Uniti. E così molte aziende hanno anche deciso di ampliare gli stabilimenti e aprire nuove filiali. “Lo scorso anno i ricavi globali derivanti dal settore delle armi hanno raggiunto il livello più alto mai registrato dal Sipri, perché i produttori hanno capitalizzato sull’elevata domanda”, sottolinea Lorenzo Scarazzato, ricercatore del programma Spese militari del Sipri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il riarmo fa un nuovo record: corre l’industria della difesa