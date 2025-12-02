Il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran ha vinto a Cannes raccontando ingiustizie e repressione

Fanpage.it | 2 dic 2025

La notizia della condanna indigna la comunità internazionale del cinema, arrivano proprio mentre Panahi si trova sotto i riflettori mondiali grazie al successo del suo ultimo film, amplificando la tensione tra la sua arte e le autorità iraniane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

