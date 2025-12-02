Il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran ha vinto a Cannes raccontando ingiustizie e repressione
La notizia della condanna indigna la comunità internazionale del cinema, arrivano proprio mentre Panahi si trova sotto i riflettori mondiali grazie al successo del suo ultimo film, amplificando la tensione tra la sua arte e le autorità iraniane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Jafar Panahi, il noto regista iraniano che attualmente si trova all'estero per partecipare ad alcuni festival e' stato condannato in contumacia a un anno di carcere per aver condannato la pena di morte. Vai su X
https://www.ilpost.it/2025/12/01/jafar-panahi-regista-iraniano-condanna-in-absentia-iran/ - facebook.com Vai su Facebook
Il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran, ha vinto a Cannes raccontando ingiustizie e repressione - La notizia della condanna indigna la comunità internazionale del cinema, arrivano proprio mentre Panahi si trova sotto i riflettori mondiali grazie al ... Come scrive fanpage.it
Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran - Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro del 2025 al Festival di Cannes con Un semplice incidente, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran, per quelle che il r ... Lo riporta ilpost.it
Panahi condannato a un anno di carcere in contumacia in Iran - Un tribunale iraniano «ha condannato in contumacia» a un anno di reclusione il regista Jafar Panahi: lo ha dichiarato il suo avvocato Mostafa Nili, precisando che la difesa intende impugnare in appell ... Da msn.com
Il regista Jafar Panahi, Palma d’Oro a Cannes sei mesi fa, condannato a un anno di carcere in Iran - Il regista, Palma d’oro a Cannes per «Un semplice incidente», si trova fuori dal Paese. Riporta msn.com
Jafar Panahi è stato condannato in Iran a un anno di carcere - Il regista, come confermato dal suo avvocato, è stato condannato per aver compiuto 'attività di propaganda contro lo stato'. Segnala msn.com
Jafar Panahi condannato a un anno di carcere e al divieto di lasciare l’Iran - Secondo quanto riportato da Mansour Jahani, giornalista cinematografico indipendente e internazionale, il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della ... Lo riporta ciakmagazine.it