Il regista ai Gotham Awards per It Was Just an Accident è stato condannato in contumacia in Iran per attività di propaganda contro lo Stato

I l celebre regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, è stato condannato in contumacia in Iran a un anno di carcere per «attività di propaganda» contro lo Stato. Poco prima di venire a conoscenza della sua condanna, Panahi ha ritirato i premi come miglior regista, miglior film internazionale e miglior sceneggiatura originale per il suo ultimo film, It Was Just an Accident ( Un semplice incidente ), ai Gotham Awards di New York. Durante la cerimonia, Panahi ha voluto dedicare i riconoscimenti ai registi indipendenti: «Vorrei dedicare l’onore di questo premio ai cineasti indipendenti in Iran e in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il regista, ai Gotham Awards per "It Was Just an Accident", è stato condannato in contumacia in Iran per “attività di propaganda contro lo Stato”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il regista ha dedicato il premio "ai cineasti indipendenti in Iran e in tutto il mondo che continuano a far girare la macchina da presa nel silenzio, senza supporto e, a volte, rischiando tutto ciò che hanno". Vai su X

Il regista ha dedicato il premio "ai cineasti indipendenti in Iran e in tutto il mondo che continuano a far girare la macchina da presa nel silenzio, senza supporto e, a volte, rischiando tutto ciò che hanno, sorretti soltanto dalla loro fede nella verità e nell'umanità”. - facebook.com Vai su Facebook

Gotham Awards | Assegnati i premi dell’edizione 2025 - Sono stati assegnati i 25° Gotham Awards, i premi assegnati dalla Gotham Film & Media Institute che aprono ufficialmente la stagione dei premi cinematografici. Lo riporta universalmovies.it

Gotham Awards 2025: sorprese e colpi di scena. Ecco i vincitori - L'epico film d'azione di Paul Thomas Anderson Una battaglia dopo l'altra si è aggiudicato il primo premio per il miglior film ai Gotham Awards ... cinefilos.it scrive

Jafar Panahi premiato ai "Gotham Awards" poche ore dopo la condanna in contumacia a Teheran - Il regista iraniano Jafar Panahi, condannato in contumacia a Teheran a un anno di reclusione, è stato premiato ai “Gotham Awards” di New York in una cerimonia a cui ha partecipato in presenza e che ha ... Si legge su msn.com

Una battaglia dopo l'altra miglior film ai Gotham Awards, tre premi a Jafar Panahi - Uno dei film più importanti dell'anno, Una battaglia dopo l'altra, apre la stagione dei premi aggiudicandosi il Gotham Award. Si legge su comingsoon.it

Il regista vincitore della Palma d'Oro Jafar Panahi condannato dal Tribunale rivoluzionario iraniano - Nonostante la repressione, il regista continua a girare film pluripremiati e partecipa a festival internazio ... Come scrive msn.com

Gotham Tv Awards 2025, quando e dove si terrà la cerimonia - Nati da una sezione dei riconoscimenti per il cinema indipendente, premiano le migliori serie dell’anno fra limitate, drama e comiche oltre alle ... lettera43.it scrive