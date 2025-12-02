Il regalo più curioso di Natale? Potrebbe arrivare dall’altra parte del mondo

F ieramilano Rho diventa il palcoscenico di un evento che, da trent’anni, accompagna l’inizio delle festività natalizie: Artigiano in Fiera 2025, l’evento che non è soltanto una mostra-mercato, ma un crocevia di culture, tradizioni e storie che si intrecciano in un’unica grande piazza. Una manifestazione che è un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche e originali e regali di Natale fuori dal comune. Festival ArtiJanusArtiJanas, quando l’artigianato incontra il design X Artigiano in Fiera 2025: date, orari. L’edizione 2025 va in scena dal 6 al 14 dicembre (l’ingresso è gratuito e l’orario continuato dalle 10 alle 22. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il regalo più curioso di Natale? Potrebbe arrivare dall’altra parte del mondo

Altre letture consigliate

Me lo fate un regalo? Condividete le vostre corone di Avvento....sono troppo curioso - facebook.com Vai su Facebook

Quando creatività e visione si incontrano, nascono storie straordinarie. Un visionario capace di creare connessioni autentiche tra le persone. Un imprenditore curioso, capace di mettersi in gioco per raggiungere i propri obiettivi. Un creativo che trasforma emo Vai su X

Natale: 5 idee regalo per persone curiose - Inizia il periodo natalizio e le idee regalo più difficili sono quelle per gli amici curiosi e appassionati di ricerche... Riporta libreriamo.it

Le idee regalo più originali per un Natale che sorprende davvero - Idee regalo originali per Natale 2025: suggerimenti creativi, utili e sorprendenti per stupire tutti senza stress. Come scrive agendaonline.it

Un regalo di Natale al giorno: -7 - Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle ... Segnala ilpost.it

Regali di natale con pochi soldi: 10 idee regalo per piccoli budget - Fare i regali di Natale può essere facile e divertente ma non sempre si hanno a disposizione grandi cifre per poter assecondare i desideri di amici e parenti. Segnala ilgiornale.it

Natale 2024: 5 idee regalo originali per chi ama correre - Il mondo della corsa offre tante opzioni per rendere più piacevoli gli allenamenti o semplicemente per ... Scrive gazzetta.it

Cesti di Natale, Box Regalo, cioccolata: a Natale fai un regalo diverso! - Tra i regali sicuramente graditi durante le festività natalizie, spiccano i cesti natalizi, i pregiati box regalo e il sempre amato cioccolato. Come scrive tomshw.it