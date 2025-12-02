Il raro avvistamento sulla costa ravennate | un raro esemplare di foca monaca fa capolino vicino alla spiaggia
Straordinario avvistamento nelle Riserve naturali dello Stato sul litorale adriatico: i militari del reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, durante un normale servizio di perlustrazione, hanno visto emergere dalle acque poco profonde vicino alla spiaggia un esemplare di foca monaca. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? LA VIDEONOTIZIA: RARO AVVISTAMENTO DI FRINGUELLO ALPINO A CASTELLINA IN CHIANTI - facebook.com Vai su Facebook
Una foca monaca vicino alla spiaggia nel Ravennate: «Avvistamento straordinario, specie a forte rischio estinzione» - Straordinario avvistamento nelle Riserve Naturali dello Stato sul litorale ravennate (in zona area protetta foce del Bevano): i militari dipendenti dal ... Lo riporta ravennaedintorni.it
Raro esemplare di falco pescatore L’avvistamento vicino a Brolio - Stiamo parlando di un rapace straordinario e difficilissimo da vedere alle nostre latitudini ... lanazione.it scrive