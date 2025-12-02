Il radicale Blengino si fa arrestare punta a Consulta su cannabis
Archiviazione, arresto, rilascio con denuncia. L’obiettivo del segretario dei radicali italiani Filippo Blengino è dichiarato: finire in tribunale per chiedere al giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale sull’articolo 18 del decreto sicurezza che ha equiparato la cannabis light a qualsiasi altro stupefacente. La norma del dl sicurezza, voluta con forza dal governo e dal sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, ha ‘terremotato’ la legge nazionale, entrata in vigore nel 2017, che prevedeva la liceità delle inflorescenze con contenuto psicotropo inferiore allo 0,2% e che aveva fatto fiorire il settore della canapa industriale dall’edilizia all’agroalimentare, dalla cosmesi alla farmaceutica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
