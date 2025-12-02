Primo appuntamento ieri per l’illustrazione sui territori del programma di governo da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Un confronto che lo stesso presidente aveva annunciato in apertura del secondo mandato, in tutte le province della Toscana e che ha avuto luogo nella sua prima tappa presso la sede della Provincia di Lucca a Palazzo Ducale. Alla mattinata introdotta dal presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci ha partecipato una rappresentanza della Giunta regionale, con gli assessori Manetti, Marras e Nardini, i rappresentanti di Upi, dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e della Mediavalle del Serchio, i consiglieri regionali eletti sul territorio e numerosi sindaci che hanno avuto occasione di interloquire con il presidente sulle questioni locali di maggiore urgenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il programma di Giani “Farò un intervento per ogni Comune“