Il progetto ’Desteenazione’ ha trovato casa

Approvato dalla giunta municipale di Porto San Giorgio un provvedimento che segna un passo concreto verso una città più inclusiva, attenta ai bisogni educativi e sociali dei ragazzi e delle loro famiglie. L’Amministrazione guidata dal sindaco Valerio Vesprini ha dato il via libera al nuovo Documento di Indirizzo alla Progettazione per una serie di interventi che rientrano nel progetto nazionale " Desteenazione ", dedicato agli adolescenti tra gli 11 e i 21 anni. Si tratta di un programma ambizioso che mira a creare spazi multifunzionali, percorsi di sostegno psicologico, attività educative e iniziative capaci di rafforzare autonomia, competenze e partecipazione attiva alla vita della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

