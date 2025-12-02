Il primo ‘rinforzo’ per l’Inter a gennaio | occhio alla cessione da Scudetto
Le ultime sui nerazzurri da Diouf a Luis Henrique e Frattesi A Pisa ennesima bocciatura per Luis Henrique. Chivu lo ha cambiato poco prima del vantaggio firmato da Lautaro Martinez. Lo ha cambiato soprattutto con Andy Diouf, bene già nel derby col Milan e benissimo ieri pomeriggio da laterale destro. Che possa essere proprio Diouf il primo rinforzo per l’Inter a gennaio? Teniamo conto che il francese non potrebbe essere ceduto altrove, al massimo tornare al Lens o traslocare in campionati esotici, visto che ha già giocato per due club europei in questa annata calcistica. Chivu sta così provando a valorizzarlo sulla fascia, sfruttando il suo passo e le capacità di ‘sfondamento’ che, specie in Serie A, possono fare davvero la differenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
Salernitana, arriva il terzino Longobardi svincolato dal Rimini. Faggiano annuncia il primo rinforzo - facebook.com Vai su Facebook
Il primo 'rinforzo' per l' #Inter a gennaio E occhio alla cessione da #Scudetto! NUOVO VIDEO Youtube con @polimanti_lore ed @eleonora_trotta Vai su X
Poste, dal primo gennaio 2026 accederà alla rete mobile Tim - "Abbiamo sottoscritto un memorandum of understanding con Tim per un nuovo contratto, che garantirà a Postepay l'accesso all'infrastruttura di rete mobile di Tim a partire dal primo gennaio 2026". Si legge su ansa.it
Ascolti dal primo gennaio al 31 maggio: la Rai conferma e rafforza leadership - Nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2025 Rai conferma la propria leadership negli ascolti Tv del Prime Time e dell’Intera Giornata (rispettivamente 39% e 37,2% di share. Riporta rainews.it
Diecimila euro investiti il primo gennaio 2025 a fine aprile sono diventati... - Come si sono mossi i mercati negli ultimi quattro mesi caratterizzati dalla volatilità innescata dalla politica americana sui dazi? Come scrive corriere.it
Dal primo gennaio per tutte le imprese venete obbligatoria l'assicurazione contro le catastrofi - Scatterà dal primo di gennaio per le micro e piccole imprese che dovranno stipulare una polizza per fabbricati, terreni e macchinari. Riporta rainews.it