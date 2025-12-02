Il primo ‘rinforzo’ per l’Inter a gennaio | occhio alla cessione da Scudetto

Le ultime sui nerazzurri da Diouf a Luis Henrique e Frattesi A Pisa ennesima bocciatura per Luis Henrique. Chivu lo ha cambiato poco prima del vantaggio firmato da Lautaro Martinez. Lo ha cambiato soprattutto con Andy Diouf, bene già nel derby col Milan e benissimo ieri pomeriggio da laterale destro. Che possa essere proprio Diouf il primo rinforzo per l’Inter a gennaio? Teniamo conto che il francese non potrebbe essere ceduto altrove, al massimo tornare al Lens o traslocare in campionati esotici, visto che ha già giocato per due club europei in questa annata calcistica. Chivu sta così provando a valorizzarlo sulla fascia, sfruttando il suo passo e le capacità di ‘sfondamento’ che, specie in Serie A, possono fare davvero la differenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

