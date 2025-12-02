Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 02 Dicembre 2025 si attesta a 0,1337 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 01 Dicembre 2025, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1042 €kWh (alle ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,1850 €kWh (alle ore 18). Le ore più economiche della giornata sono state quelle notturne e della prima mattina (tra l’1 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato nelle ore serali, in particolare tra le 17 e le 19. Queste dinamiche evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i consumi e contenere la spesa energetica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

