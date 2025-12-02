Il ' Presepio di Wolfango' a Colle Ameno

In mostra nel borgo illuminista di Sasso Marconi la grande opera corale realizzata dall'artista bolognese. Il Presepio di Wolfango, la grande opera corale plasmata nell'arco di cinquant'anni dall'artista bolognese, sarà esposto per tutto il periodo delle festività natalizie a Sasso Marconi, negli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

