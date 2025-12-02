Pavia, 2 dicembre 2025 - Per il suo contributo alla comprensione, diagnosi e terapia delle malattie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer o di Parkinson, a Henrik Zetterberg è stato conferito oggi nell’aula magna dell’Università di Pavia il XXXV premio Ottorino Rossi. Il prestigioso riconoscimento, intitolato a Ottorino Rossi, uno degli allievi più illustri di Camillo Golgi, professore Premio Nobel dell'Università di Pavia, e successore di Casimiro Mondino alla guida dell’istituto, viene assegnato annualmente dalla Fondazione Mondino Irccs a scienziati che con le loro ricerche hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo delle neuroscienze pre-cliniche e cliniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il premio “Ottorino Rossi” al ricercatore svedese Henrik Zetterberg