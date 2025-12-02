il posto giusto contro le droghe

A Il Garibaldi Milleventi giovedì alle 18.30 andrà in scena Il Posto Giusto, format di sensibilizzazione contro le droghe a cura di San Patrignano in partnership con Banca Mediolanum. Uno spettacolo a teatro per offrire uno sguardo inedito sul disagio giovanile, a ingresso gratuito. Il pubblico assisterà alla testimonianza di Ivana, ex ragazza in percorso a San Patrignano. Vinta la sua battaglia contro l’alcool e l’abuso di farmaci, oggi Ivana racconta la sua storia agli altri per mostrare, senza filtri, cosa significa vivere con una dipendenza. Affiancata dal conduttore e autore teatrale Pascal La Delfa, Ivana indagherà il suo passato per ricostruire le ragioni che da studentessa l’hanno condotta verso le dipendenze, un male che ha sempre sperimentato da sola e che le ha fatto vivere l’inferno, isolandola dalla famiglia e da quelle che erano le sue passioni, la filosofia, la scrittura e il ciclismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

