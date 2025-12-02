Il più grande attore vivente non è un uomo interessante Così pensava Jodie Foster di Robert De Niro ai tempi di Taxi Driver Finché poi

A volte le prime impressioni ci portano letteralmente fuori strada. Perché definire Robert De Niro un attore «davvero poco interessante» può passare, al massimo, per una (brutta) battuta. Eppure è quello che ha pensato Jodie Foster. La quale, al tempo, aveva 12 anni, pensava di sapere tutto del mondo attoriale e, per sua stessa ammissione, non era ancora in grado di capire al primo sguardo di avere davanti un gigante della recitazione. Fortunatamente, quella prima impressione è durata molto poco. Perché sul set di Taxi Driver di Martin Scorsese, dove i due hanno incrociato le loro strade nel lontano 1976, Jodie ha avuto una delle più grandi lezioni di recitazione che le siano mai state impartite. 🔗 Leggi su Amica.it

