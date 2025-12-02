Il pilota comasco Alessandro Re trionfa nel Trofeo delle Province Lombarde 2025
La Lombardia Rally Cup 2025 si chiude con un protagonista assoluto: Alessandro Re, pilota comasco di 35 anni, che conquista l’edizione del Trofeo delle Province Lombarde dopo una stagione costante e ricca di risultati di vertice.Sempre al volante della Skoda Fabia RS curata dal team di famiglia. 🔗 Leggi su Quicomo.it
