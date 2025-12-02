Il pilota comasco Alessandro Re trionfa nel Trofeo delle Province Lombarde 2025

Quicomo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lombardia Rally Cup 2025 si chiude con un protagonista assoluto: Alessandro Re, pilota comasco di 35 anni, che conquista l’edizione del Trofeo delle Province Lombarde dopo una stagione costante e ricca di risultati di vertice.Sempre al volante della Skoda Fabia RS curata dal team di famiglia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

pilota comasco alessandro reIl pilota comasco Alessandro Re trionfa nel Trofeo delle Province Lombarde 2025 - La Lombardia Rally Cup 2025 si chiude con un protagonista assoluto: Alessandro Re, pilota comasco di 35 anni, che conquista l’edizione del Trofeo delle Province Lombarde dopo una stagione costante e ... Come scrive quicomo.it

Lombardia Rally Cup 2025: Alessandro Re conquista il Trofeo delle Province Lombarde - Il pilota comasco Alessandro Re si aggiudica la Lombardia Rally Cup 2025, il Trofeo delle Province lombarde promosso dagli ACI regionali. Riporta radiotsn.tv

Cerca Video su questo argomento: Pilota Comasco Alessandro Re