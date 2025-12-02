Il Pd trevigliese suona la carica Tura | Serve un campo aperto

L’agenda politica è fitta. A partire dall’anno prossimo saranno diversi gli appuntamenti elettorali che coinvolgeranno via via i vari livelli istituzionali, dai Comuni fino al Parlamento senza dimenticare Provincia e Regione. Si parte con le elezioni provinciali del 2026 per poi passare, a maggio del 2027, a quelle amministrative per le “big” Treviglio e Caravaggio (in contemporanea alle politiche). E, a seguire, nel 2028, le regionali: vietato, dunque, farsi trovare impreparati. Il Partito Democratico trevigliese scalda quindi i motori in vista delle prossime sfide: nella serata di lunedì 1 dicembre la cena benefica organizzata dalla capogruppo Matilde Tura ha richiamato 200 persone tra cui diversi amministratori locali e rappresentanti di diverse realtà associative del territorio, tra cui l’associazione Il Germoglio, alla quale verrà destinata una parte del ricavato della serata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it