Niente interviste, niente dichiarazioni, niente di certo. Il giorno dopo la kermesse di Montepulciano che ha sancito l’allargamento della maggioranza che sostiene la segretaria Elly Schlein, sembra essere tornato tutto in alto mare. A cominciare dall’ Assemblea nazionale, che a norma di statuto si dovrebbe riunire entro fine anno, e della direzione che non è stata riunita neanche per incassare il risultato positivo delle Regionali. Motivo ufficiale: il tema dell’investitura per la premiership a Schlein su cui i 5 Stelle mordono il freno. Ufficiosamente, però, dal Nazareno filtrano altre perplessità: da chi reputa che in fin dei conti la segretaria sia così rafforzata che non ha bisogno di altre verifiche, a chi sospetta che la preoccupazione riguardi invece la minaccia che la neonata minoranza riformista possa rompere l’unanimismo e che possa farlo su temi scottanti come l’ Ucraina e il riarmo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Pd e il nodo leadership. Bonaccini blinda Schlein: "Non servono congressi"

