Il patto con Maignan il rinnovo di Yildiz e non solo | il futuro incerto di cinque big di Serie A

Il turco sempre più decisivo, ma il Real è alla finestra. Il portiere francese non parla ancora di contratto con il Milan, mentre Calhanoglu sembra sempre più lontano dall'Inter. E la Roma è alle prese con i rinnovi di Dybala e Pellegrini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il "patto" con Maignan, il rinnovo di Yildiz e non solo: il futuro incerto di cinque big di Serie A

