Il patrimonio culturale sempre più inclusivo e partecipato | al via 72 progetti finanziati con 1,8 milioni di euro

Dai nuovi percorsi immersivi a Imola, nel bolognese, ai rinnovati allestimenti per il pubblico giovane di Riccione, dalle soluzioni digitali per la valorizzazione del patrimonio adottate a Parma fino ai lavori diffusi nei musei e nelle case-studio del territorio bolognese. Sono solo alcuni dei 72. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

