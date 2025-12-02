Il paradosso dell’ex Ilva | i soldi ci sono ma non si possono investire Il governatore ligure Bucci ai lavoratori | Notizie poco buone da Roma

«Mi hanno confermato che la cifra per la fornitura (dell’acciaio destinato alla zincatura, ndr) oscilla intorno ai 15 milioni: i fondi ci sono ma esiste un problema con la legge europea che non consente aiuti di Stato alle aziende in commissariamento ». Queste le parole del governatore della Liguria Marco Bucci al termine della lunga telefonata con il commissario di Acciaierie per l’Italia Quaranta parlando ai lavoratori dell’ex Ilva di Genova Cormigliano che sono ancora in presidio. «Un problema da risolvere». «Quindi – ha detto ancora Bucci – io rispetto le leggi come tutto il governo, la pubblica amministrazione rispetta le leggi ma è un problema che bisogna risolvere. 🔗 Leggi su Open.online