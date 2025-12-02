Il Paradiso delle Signore cambia ancora orario il Tg1 si sposta per proteggere la soap

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Variazione nel pomeriggio di Rai1, con il Paradiso delle Signore che slitta di alcuni minuti, lasciando spazio all'edizione pomeridiana del Tg1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

paradiso signore cambia orarioIl Paradiso delle Signore cambia ancora orario, il Tg1 si sposta per proteggere la soap - Variazione nel pomeriggio di Rai1, con il Paradiso delle Signore che slitta di alcuni minuti, lasciando spazio all'edizione pomeridiana del Tg1 ... Secondo fanpage.it

paradiso signore cambia orarioIl Paradiso delle Signore, la Rai cambia l’orario della soap e Matano ringrazia: la nuova programmazione - Cambiamenti in corso d’opera nel daytime della rete ammiraglia: la fiction farà da traino a La Vita in Diretta accorciando lo scontro con la soap Mediaset. Si legge su libero.it

paradiso signore cambia orarioIl Paradiso delle signore: dall'1/12 cambia orario e posticipa la messa in onda alle 16:10 - Dal 1° dicembre la soap non verrà più trasmessa alle 16:00, ma andrà in onda a partire dalle 16:10, preceduta dal TG1 e da Che tempo che fa ... it.blastingnews.com scrive

paradiso signore cambia orarioIl Paradiso delle Signore torna oggi su Rai 1 ma cambia orario: ecco quando va in onda e perché è stato spostato - La decisione rientra in un più ampio riassetto della rete per ottimizzare gli ascolt ... corrieredellumbria.it scrive

paradiso signore cambia orarioIl Paradiso delle Signore cambia orario, oggi 24 novembre: a che ora va in onda la soap di Rai 1? - la serie tv italiana anticipa oggi, 24 novembre: a che ora va in onda e perchè? Come scrive superguidatv.it

paradiso signore cambia orarioIl Paradiso delle Signore, la Rai rivoluziona il palinsesto: cambia l’orario - Cambia la programmazione de Il Paradiso delle Signore. Si legge su diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Paradiso Signore Cambia Orario