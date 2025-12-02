Il Paradiso delle Signore cambia ancora orario il Tg1 si sposta per proteggere la soap

Variazione nel pomeriggio di Rai1, con il Paradiso delle Signore che slitta di alcuni minuti, lasciando spazio all'edizione pomeridiana del Tg1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Non avrei mai pensato che Mario volesse davvero sposare mia figlia. » È questa la frase che riecheggia nei pensieri di Fulvio, destabilizzato dall’improvvisa decisione del figlio. Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Mario sarà al centro dell’attenz - facebook.com Vai su Facebook

