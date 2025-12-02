Il Papa in Libano | Stop alla violenza Hezbollah lasci le armi | Netanyahu sente Trump | Colloqui su tregua e disarmo Hamas
Gaza, Israele uccide due minori nell'area controllata dall'Idf. Hezbollah: "Abbiamo il diritto di rispondere all'omicidio del nostro leader". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Vatican News. . Dopo la Messa presieduta da #PapaLeoneXIV al porto di Beirut, le testimonianze dei religiosi sul suo primo viaggio apostolico in #Libano. Pace, unità, fratellanza, futuro: un messaggio che nessuno potrà dimenticare. #VaticanNewsIT Leggi l'a - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone in Libano: trionfino la pace e la giustizia. Uniamo gli sforzi tv2000.it/tg2000/?p=6655… #2dicembre #PapaLeoneXIV #Libano #Vaticano #Chiesa #ViaggioApostolico #Play2000 @tg2000it Vai su X
Papa in Libano: messa a Beirut, “non scoraggiarci, non cedere alla logica della violenza e all’idolatria del denaro, non rassegnarci dinanzi al male” - “Avere occhi per riconoscere la piccolezza del germoglio che spunta e cresce pur dentro avvenimenti dolorosi”. Secondo agensir.it
Il Papa, basta violenza, Libano rialzati, tornerai a splendere - (ANSA) – BEIRUT, 02 DIC – Il Papa, nell’omelia della messa al Waterfront di Beirut, chiede a tutti di "non scoraggiarci, a non cedere alla logica della violenza e all’idolatria del denaro, a non rasse ... Segnala msn.com
Papa in Libano: incontro ecumenico e interreligioso, “costruttori di pace per contrastare intolleranza, violenza, esclusione” - “La vostra presenza qui e nel mondo arricchisce la terra con il vostro patrimonio millenario, ma rappresenta anche una vocazione”. Scrive agensir.it
Papa Leone XIV lascia il Libano: "Stop ostilità nel Paese, lotta armata non porta benefici" - Papa Leone XIV, nel corso della cerimonia di congedo dal Libano ha rivolto "un accorato appello" affinché "cessino gli attacchi e le ostilità. Da msn.com
Il Papa dal Libano: cessino gli attacchi. La lotta armata non porta a nulla - L’accorato appello di Leone XIV al termine del suo primo viaggio apostolico. Riporta msn.com
Il Papa, quanta violenza, la pace non è sopraffazione - Il Papa, nel discorso alle Chiese orientali, ricorda: "Chi più di voi, che conoscete da vicino gli orrori della guerra, tanto che Papa Francesco chiamò le vostre Chiese 'martiriali'? Riporta ansa.it