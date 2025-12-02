Il Papa in Libano La Messa e la preghiera silenziosa nel porto di Beirut

Questa mattina a Beirut la Messa e una preghiera silenziosa al porto della capitale libanese, devastato da una violenta esplosione nel 2020. Le ultime ore di Papa Leone in Libano. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Il Papa in Libano. La Messa e la preghiera silenziosa nel porto di Beirut

Vatican News. . Dopo la Messa presieduta da #PapaLeoneXIV al porto di Beirut, le testimonianze dei religiosi sul suo primo viaggio apostolico in #Libano. Pace, unità, fratellanza, futuro: un messaggio che nessuno potrà dimenticare. #VaticanNewsIT Leggi l'a - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone in Libano: trionfino la pace e la giustizia. Uniamo gli sforzi tv2000.it/tg2000/?p=6655… #2dicembre #PapaLeoneXIV #Libano #Vaticano #Chiesa #ViaggioApostolico #Play2000 @tg2000it Vai su X

La messa del Papa a Beirut: «Libano rialzati e sii profezia di pace» - Decine di migliaia di fedeli libanesi, circa 150mila secondo le autorità locali, si sono radunati nella grande spianata del lungomare di Beirut per partecipare alla messa di Papa Leone XIV, momento cl ... msn.com scrive

Papa Leone XIV in Libano, oggi la preghiera al porto di Beirut - Dopo l'incontro con i giovani libanesi a Bkerké, il pontefice oggi visiterà gli operatori e gli assistiti dell'ospedale De la Croix a Jal el- Come scrive tg24.sky.it

Papa Leone XIV in Libano, l’incontro con i malati della Croix e preghiera al porto di Beirut: "Non dimentichiamo i più fragili" - Ad accogliere il Pontefice fra le migliaia di persone, anche alcuni parenti del disastro di cinque anni fa e i sopravvissuti ... Come scrive tg.la7.it

Papa in Libano: il programma dell’ultimo giorno - Dopo la visita all’Ospedale de la Croix, uno dei più grandi ospedali per disabili mentali del Medio Oriente, il terzo e ultimo giorno del viaggio del Papa in Libano vedrà il suo momento culminante nel ... Lo riporta agensir.it

Papa in Libano: messa a Beirut, no a “rassegnazione e lamento”, “bellezza rara oscurata da povertà, sofferenze e ferite” - “A volte, appesantiti dalle fatiche della vita, preoccupati per i numerosi problemi che ci circondano, paralizzati dall’impotenza dinanzi al male e oppressi da tante situazioni difficili, siamo più po ... Da agensir.it

Libano. Papa Leone XIV in preghiera al porto di Beirut, poi la messa. ‘Disarmamiamo i cuori, risvegliamo il sogno di un Paese unito’ - Il pontefice si è recato nel luogo dell'esplosione che nel 2020 ha provocato 220 morti e si è poi trasferito al Beirut Waterfront dove ha presieduto la celebrazione, ultimo appuntamento del suo ... Si legge su notiziegeopolitiche.net