Il Papa annulla l' udienza del mercoledì dopo il ritorno dal Medio Oriente

Papa Leone XIV è rientrato questo pomeriggio in Italia dopo il suo primo viaggio Apostolico durato cinque giorni e che era stato inizialmente organizzato per partecipare alle celebrazioni del 1700mo anniversario del Concilio di Nicea, la prima assise ecumenica della storia, presieduta nel 325 d.c. dall'Imperatore Costantino I. Dopo la tappa in Turchia Leone è stato due giorni in Libano, per una visita che già viene considerata storica. Al suo rientro il pontefice, parlando con i giornalisti sul volo papale messo a disposizione da Ita per il rientro a Roma ha annunciato che sta pensando ad un viaggio in Algeria, dove la fede e la vicinanza nei confronti dì Sant'Agostino (il Papa appartiene all'ordine degli agostiniani) è molto viva e sentita. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Papa annulla l'udienza del mercoledì dopo il ritorno dal Medio Oriente

Argomenti simili trattati di recente

Il Paese dei cedri affida al Papa il sogno di fraternità. Il richiamo all'urgenza del dialogo per fermare le guerre: dialogo politico e fra le religioni. Il ruolo del Pontefice come mediatore L'approfondimento del nostro Giacomo Gambassi https://buff.ly/Of5Qd6M - facebook.com Vai su Facebook

Il Papa annulla l'udienza del mercoledì dopo il ritorno dal Medio Oriente - Papa Leone XIV è rientrato questo pomeriggio in Italia dopo il suo primo viaggio Apostolico durato cinque giorni e che era stato inizialmente ... iltempo.it scrive

Il Papa, udienza in Aula, "ci proteggiamo dal caldo estremo" - Prima della catechesi ha salutato i fedeli in diverse lingue spiegando che oggi l'udienza si terrà in più luoghi. Segnala ansa.it

Udienza Papa Leone XIV: “ancora cristiani uccisi e perseguitati”/ “Bulimia da social chiude, Gesù ci riapre” - Udienza Generale di Papa Leone XIV su Cristo come speranza sempre: “attenti alla bulimia da connessioni”. Come scrive ilsussidiario.net

Papa Leone XIV: udienza, “la speranza cristiana non è evasione, ma decisione” - Lo ha affermato Papa Leone XIV durante la catechesi in corso oggi nell’Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione dell’udienza generale del mercoledì ... Secondo agensir.it

Papa in piazza per udienza, fedeli fino a via Conciliazione - Sta facendo un giro in papamobile per salutare i fedeli che oggi non solo riempiono tutta la piazza ma sono anche in via della Conciliazione. Riporta ansa.it