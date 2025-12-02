Il panettone Ikea | il giudizio del Gambero Rosso

Gamberorosso.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove euro e novantacinque centesimi per un panettone da 750 grammi con mela, uvetta e un dichiarato “profumo di sambuco”. Un prezzo che lo colloca nella fascia più accessibile del comparto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Panettone Ikea Giudizio Gambero