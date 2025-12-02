Il Panettone fatto per bene torna nelle piazze | quattro giorni di solidarietà con Emergency

Come ogni tradizione che si rispetti anche quest’anno da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre torna nelle piazze di tutta Italia il "Panettone Fatto per Bene" di Emergency per sostenere il lavoro dell’ong nei Paesi in guerra. Il dolce tipico di Natale sarà in vendita per tutto il weekend dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

