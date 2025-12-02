Il nuovo Sandokan turco-italo-anglo-francese | non è possibile confrontarlo con la serie del 1976 ma possiede sue ragioni di bellezza e di espressività

Le saghe come i miti vanno sempre raccontate continuamente, come le tragedie greche, sempre in modi e forme nuove Il confronto tra il Sandokan 2025 e il Sandokan 1976 da una parte non ha senso (sono passati interi cicli storici) dall'altra sembra utile per valorizzare reciprocamente non solo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il nuovo Sandokan turco-italo-anglo-francese: non è possibile confrontarlo con la serie del 1976 ma possiede sue ragioni di bellezza e di espressività

