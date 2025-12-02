Un chiaro invito all’allenatore Leonardo Menichini a farsi da parte per il bene del Pontedera e favorire la chiusura dell’accordo con il fondo brasiliano Sportheca. E’ questo il senso del post scritto dal sindaco Matteo Franconi poco dopo la sconfitta-beffa contro il Carpi domenica sera e con il quale ci siamo svegliati ieri mattina. Ecco il testo integrale di quello che ha scritto il primo cittadino sul proprio profilo facebook: "Nel torno di tempo di queste settimane l’obiettivo a cui stanno alacremente lavorando il presidente e l’intera società è quello di mettere in sicurezza il futuro del calcio professionistico della città con un progetto di lungo respiro connesso all’ingresso di una nuova proprietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo Pontedera calcio. L’arrivo del fondo brasiliano e la partenza di Menichini