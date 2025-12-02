Il nuovo Ponte San Michele è un disastro annunciato il caso in parlamento

“Il nuovo Ponte San Michele è un disastro annunciato, no al progetto calato dall’alto contro le comunità locali”. La dura presa di posizione porta la firma del senatore lecchese Tino Magni (Alleanza Verdi Sinistra) che ha deciso di presentare un'interrogazione parlamentare sulla realizzazione del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

