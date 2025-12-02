Il nuovo orologio Hublot Big Bang Unico Winter si è rifatto il look per il freddo
Questo inverno Hublot gioca una carta precisa: trasformare la stagione fredda in un’estetica. Non parliamo solo di neve e piste, ma di un intero immaginario alpino fatto di luci bianche, silenzi ovattati e hotel che profumano di legno e spa. È quello che va da Zermatt a Courchevel, passando per St. Moritz e Cortina: località dove il freddo non è un ostacolo ma un accessorio, e dove l’orologio diventa parte dell’uniforme invernale quanto il piumino tecnico o gli occhiali da sci a specchio. In questo contesto — un mix di chalet, cene ad alta quota e mattine gelide che si scaldano con un espresso — Hublot inserisce il suo nuovo capitolo dedicato al tema Winter. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
