Il nuovo LEGO di Stranger Things e altri 12 set per adulti da donare a Natale

Dopo l'uscita del primo capitolo dell'ultima stagione di Stranger Things, è finalmente arrivato il set LEGO nato dalla collaborazione con Netflix e i fratelli Duffer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il nuovo LEGO di Stranger Things e altri 12 set per adulti da donare a Natale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È di nuovo quel momento dell’anno #Natale #AffariDaNerd #LEGO #Funko - facebook.com Vai su Facebook

Stranger Things e LEGO insieme per portarvi a casa di Vecna con un nuovo set - LEGO ha annunciato una collaborazione con Netflix per un nuovo set dedicato a Stranger Things, che ci porta a casa di Vecna. Segnala multiplayer.it

LEGO celebra il finale di Stranger Things con il set La Casa dei Creel e un nuovo BrickHeadz - In collaborazione con Netflix, LEGO lancia due nuovi set dedicati a Stranger Things: in arrivo La Casa dei Creel e un nuovo BrickHeadz! Si legge su tuttotech.net

Stranger Things: LEGO lancia la Casa dei Creel della 5ª stagione con 13 minifigure e trasformazione segreta - 593 pezzi, 13 minifigure e una trasformazione che rivela la Tana Mentale di Vecna. smartworld.it scrive

LEGO nel Sottosopra con il set di Stranger Things - La casa dei Creel a mattoncino: ufficiale il set LEGO dedicato a Stranger Things, arriverà insieme al finale della quinta stagione. Riporta msn.com

Stranger Things, gli spin-off: chi sono i protagonisti, e l'uscita? Tutto quello che sappiamo - Tutto quello che sappiamo sui personaggi e le ambientazioni. Lo riporta tag24.it