Il nuovo comandante del comando militare Esercito Abruzzo e Molise in visita a Chieti dal prefetto

Chietitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visita in prefettura di Chieti del colonnello Alessandro Poli, comandante designato del comando militare Esercito Abruzzo e Molise che assieme al colonnello Marco Iovinelli, comandante cedente è stato ricevuto al prefetto Gaetano Cupello nella mattinata di martedì 2 dicembre. Ad accompagnarli il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

