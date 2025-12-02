Il nuovo comandante del comando militare Esercito Abruzzo e Molise in visita a Chieti dal prefetto

Visita in prefettura di Chieti del colonnello Alessandro Poli, comandante designato del comando militare Esercito Abruzzo e Molise che assieme al colonnello Marco Iovinelli, comandante cedente è stato ricevuto al prefetto Gaetano Cupello nella mattinata di martedì 2 dicembre. Ad accompagnarli il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Si è ufficialmente insediato nella giornata odierna il nuovo Comandante della Polizia Locale di Rocca di Papa, il Commissario Capo Dott. Andrea Zolli #roccadipapa #polizialocale Associazione Polizia Locale Comandi del LAZIO Polizia Locale Regione Lazio - facebook.com Vai su Facebook

Chi è l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo del Comando Militare Nato - Già Capo di Stato Maggiore della Difesa tra il 2021 e il 2024, durante la sua carriera nelle forze armate italiane ha trascorso un lungo periodo alla cloche di elicotteri e jet, ha ottenuto il comando ... Scrive tg24.sky.it

Cavo Dragone è il nuovo presidente del Comitato militare Nato. Chi è l'ammiraglio - L'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone ha assunto questa mattina la carica di presidente del Comitato militare della Nato, la massima carica militare all’interno del Patto Atlantico. Come scrive ilmessaggero.it

Avvicendamento al comando del Nucleo Ispettivo Centrale - Alla presenza del comandante logistico dell’Esercito si è svolto l’avvicendamento al Nucleo Ispettivo Centrale tra il generale Petroni e il generale Nitti. difesaonline.it scrive

Montoro, il luogotenente Iacuzio è il nuovo comandante di Stazione - Il militare, 56enne originario di Mercato San Severino, nel corso della sua carriera ... Riporta msn.com

Andora, Caterina Zagaglia è il nuovo comandante della 115esima Squadriglia Radar Remota - Si è svolta questa mattina, sul promontorio di Capo Mele, ad Andora, la cerimonia di avvicendamento al comando della 115esima Squadriglia Radar Remota dell’Aeronautica Militare: il Tenente Pie ... Scrive msn.com

Nato, Alexus Grynkewich nominato nuovo comandante supremo - Cavoli come 21° comandante supremo alleato in Europa (Saceur) durante una ... tg24.sky.it scrive