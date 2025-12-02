Il nuovo anno contradaiolo | Accanto alle istituzioni Però pretendiamo comprensione e rispetto

di Laura Valdesi SIENA Istituzioni. Contrade. Sintonia. Difesa e crescita dei valori. I cinque ingredienti che usa il rettore del Magistrato Benedetta Mocenni per trasmettere un messaggio nitido ma inequivocabile nel giorno che segna l’inizio del nuovo anno. Dodici mesi, quelli partiti da ieri, che vedranno la città impegnata nella sfida del rilancio senza perdere l’identità, nella ricerca di innovazione conservando la tradizione che rende Siena, pur tra mille difficoltà, ancora unica. Il rettore Mocenni è sempre stata convinta, questa l’impronta del suo mandato, che senza la "squadra" non si getta il cuore oltre l’ostacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

