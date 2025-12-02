Il nuovo agroalimentare se ne parla ad Agrofutura Innovazione e qualità per seminare il futuro

Arezzo, 2 dicembre 2025 – Arezzo si prepara a diventare la capitale dell’agroalimentare. Domani c’è la tappa conclusiva di Agrofutura, il progetto multicanale firmato Qn Quotidiano Nazionale che negli ultimi mesi ha attraversato l’Emilia-Romagna e la Toscana trasformando il dibattito sul cibo in un laboratorio itinerante di analisi economica, innovazione e partecipazione. Un percorso che ha coinvolto imprese, esperti e istituzioni, mostrando come l’agricoltura contemporanea sia un ecosistema vivo, capace di generare valore ben oltre la produzione. Agrofutura, le parole di Giani: “Importante vigilare sulle politiche europee” Nuovi modelli di sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

