Il nodo dell’intramoenia Sette ospedali ’fuorilegge’ Perugia il record peggiore

Anche in alcune strutture sanitarie umbre l’ Intramoenia è fuori controllo. La mappa Agenas che individua i settanta ospedali italiani con le maggiori irregolarità (riportat da La Stampa), vede infatti la nostra regione con ben 7 casi "irregolari". In particolare l’ Azienda ospedaliera di Perugia ne riporta ben due tra i dieci peggiori che superano di gran lunga l’attività istituzionale prevista dalla legge. Il primo dato riguarda le ecografie ginecologiche con sonda: secondo i dati sono 314 le prestazioni effettuate con il Servizio sanitario nazionale mentre ben 1.322 quelle in intramoenia con tempi di attesa medi di 48 giorni nel pubblico e soltanto 4 giorni nel privato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nodo dell’intramoenia. Sette ospedali ’fuorilegge’. Perugia, il record peggiore

