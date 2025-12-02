Il Natale prende avvio il 7 dicembre | luminarie mercatini e concerto della Banda della Polizia di Stato
Il 7 dicembre rappresenta per Avellino l’inizio non soltanto formale del periodo natalizio, ma anche l’occasione per osservare come la città, sotto la gestione commissariale guidata dal commissario straordinario Giuliana Perrotta, tenti di delineare un’offerta culturale coerente e sostenibile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
