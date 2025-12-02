Il Natale ‘laico’ delle scuole di Chiuduno | Visione di tolleranza verso tutte le religioni
Chiuduno. Nonostante possa sembrare un semplice fatto di cronaca locale, la discussione innescata in questi giorni a Chiuduno sconfina nel dibattito sulla laicità dello Stato e, di riflesso, della scuola pubblica. Alle insegnanti dell’Istituto comprensivo del comune bergamasco sarebbe stato chiesto di togliere i riferimenti cattolici, come il presepe e la stella cometa, nelle celebrazioni delle ormai prossime festività natalizie. O meglio, questo è quello che sostiene l’onorevole milanese della Lega Silvia Sardone che sulle sue pagine social grida allo scandalo sollevando un caso che apparentemente non esiste in una scuola dove si insegna la tolleranza e il Natale viene spiegato per quello che è: una festa civile e religiosa riconosciuta dalla Legge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
