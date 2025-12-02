Il Natale illumina l’Hotel Gabrielli di Venezia dopo il restauro
L’Hotel Gabrielli celebra il suo nuovo inizio con un evento speciale che unisce eleganza, musica e atmosfera natalizia. Dopo il lavoro di restauro, il prestigioso cinque stelle affacciato su Riva degli Schiavoni apre le sue porte alla città con una serata che invita a immergersi nella magia del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
