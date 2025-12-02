Il Natale dei certosini | tradizioni e racconti

La Certosa di Calci apre le sue porte per raccontare un Natale diverso, fatto di silenzio, semplicità e gesti carichi di significato.In questa visita tematica scopriremo come i monaci certosini vivevano le festività, custodendo un’atmosfera raccolta ma non priva di profondità e bellezza.Nel. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

