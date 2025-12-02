Il Napoli continua a seguire Palestra ma ora l’Atalanta chiede almeno 35 milioni per cederlo Tmw

Il Napoli guarda al mercato per rinforzare la propria fascia destra. Uno degli obiettivo del club partenopeo è Marco Palestra, attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Ne parla Tmw. Palestra nel mirino del Napoli, ma la Dea alza il prezzo. Ecco cosa si legge su Tmw “Il Napoli dovrà affrontare delle spese per la propria fascia destra. Il titolare è il capitano, Giovanni Di Lorenzo, ma Pasquale Mazzocchi ha manifestato l’intenzione di giocare, con il Parma che è interessato già per gennaio. Così il principale obiettivo è Marco Palestra, attualmente al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

