Il Museo Omero per la Giornata internazionale delle persone con disabilità
ANCONA – Il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Museo Tattile Statale Omero rinnova pubblicamente la propria missione: costruire un’esperienza museale in cui accessibilità, tattilità e linguaggi plurimi siano strumenti reali di partecipazione culturale. Un impegno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
